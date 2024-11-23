Сбежавший после начала СВО Артур Чапарян готов выступать на корпоративах в Москве

Известный комик Артур Чапарян готов вернуться в Москву, которую покинул после начала СВО, и выступить на корпоративах перед россиянами за 700 тыс. рублей. В настоящее время артист проживает в Армении, сообщает SHOT .

В эту стоимость входит 25-минутное выступление для аудитории 18+. При желании заказчика материал можно редактировать, однако за это следует доплатить. Снимать монологи Чапаряна строго запрещено.

С заказчика потребуется внести 50% предоплаты за концерт, оплатить билеты из Еревана в Москву, а также 50 долларов суточные. В райдере Артура барный стул, проводной микрофон, диджей и ведущий, а в гримерке обязательно наличии воды, салфеток и антисептика.

Чапарян готов остановиться в гостинице не ниже четырех звезд с включенным завтраком, однако не исключено, что он предпочтет проживание у знакомых. Передвигаться по российской столице комик рассчитывает лишь на автомобиле «комфорт-класса».