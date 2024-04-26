Сбер и Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» подписали соглашение о сотрудничестве Общество сегодня в 17:12 Фото - © Pxhere.com

Сбер и Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» подписали соглашение о сотрудничестве в области промышленной политики. Документ предусматривает реализацию совместных программ для предпринимателей в сфере промышленной недвижимости, а также выстраивание взаимодействия между предпринимателями, институтами развития и индустриальными парками Подмосковья.

«Сбер обладает уникальными компетенциями по работе с малым и средним бизнесом: мы обеспечиваем предпринимателей комплексными финансовыми решениями и интегрируем взаимодействие всех участников рынка при реализации совместных проектов. Вместе с Союзом промышленников и предпринимателей „Иволга“ мы поможем производственным предприятиям сегмента МСП приобрести необходимые площади для развития бизнеса на территории Московской области», — отметила заместитель управляющего Восточного отделения Среднерусского банка Сбербанка Александра Русецкая. «У малого и среднего бизнеса большой производственный потенциал, позволяющий решать самые амбициозные задачи, направленные на развитие страны и обеспечение технологического суверенитета. Помочь в развитии бизнесу призваны уникальные форматы индустриальных парков в Подмосковье с уже готовой инфраструктурой и производственными площадями для промышленных предприятий, где все готово для запуска производственных процессов», — подчеркнула председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.