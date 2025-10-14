Самый честный блогер: бывшая учительница делится своей жизнью в Tik Tok

Блогер с ником «Бабушка Света» — пожилая бывшая учительница рассказывает в Tik Tok о своих ежедневных заботах и радостях и делится впечатлениями о событиях, сообщает «Абзац» .

Светлана вспоминает свою работу преподавателем и говорит, что последний букет получала на День знаний в 2016-м. Она с сожалением отмечает, что не пользовалась популярностью среди учеников и в итоге покинула школу.

В дальнейшем ей пришлось столкнуться с тяжелой болезнью — раком. С онкологическим заболеванием она справилась, но вот одолеть одиночество никак не удается, поэтому ее заветная мечта — вновь преподавать. При этом она убеждена, что в интернете гораздо чаще встречаются отзывчивые люди, чем в реальной жизни.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести в России законодательное ограничение на критику и умаление роли материнства в онлайн-пространстве.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.