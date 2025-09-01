Самозапрет на кредиты теперь можно установить в МФЦ Подмосковья

В подмосковных офисах «Мои Документы» можно установить или снять запрет на кредиты. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Чтобы оформить или снять запрет, нужно посетить ближайший офис МФЦ с паспортом и ИНН. Специалист распечатает бланк заявления. Необходимо заполнить его, указав ФИО, паспортные данные, ИНН, а также параметры самого запрета: полный он или частичный, на какие виды кредитов распространяется», — рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Заявление обрабатывается в течение 1-3 рабочих дней. Уведомление об установке или снятии запрета придет в личный кабинет на госуслугах, но его также можно получить в МФЦ.

Кроме того, заявители могут проверить факт наличия или отсутствия запрета через МФЦ. Уведомление придет в личный кабинет на госуслугах в срок до 24 часов.

С 1 марта 2025 года запрет на заключение договоров потребительского займа также можно оформить или снять через единый портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.