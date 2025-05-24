Самолет с 270 освобожденными военными из украинского плена сел в Подмосковье

Самолет с вернувшимися из плена 270 российскими военными приземлился в Подмосковье, сообщает телеканал «Звезда».

В Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что между Москвой и Киевом начался обмен пленными. Россия вернула домой 270 военных и 120 мирных жителей, которые попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Президент США Дональд Трамп поздравил страны с началом реальных действий в рамках достигнутых договоренностей в Турции.

Россия и Украина договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» во время первого раунда возобновившихся мирных переговоров, которые состоялись 16 мая 2025 года. Эти переговоры — возобновление диалога, который Киев прервал весной 2022 года.