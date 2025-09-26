Самогонный аппарат изъяли у учительницы, торговавшей суррогатным алкоголем

Силовики изъяли самогонный аппарат у 60-летней сотрудницы детского сада, которая продавала суррогатный алкоголь в Ленобласти. В ходе допроса женщина отрицала, что варила самогон 10 лет, сообщает SHOT .

О смертях в деревне Гостицы и в городе Сланцы Ленобласти стало известно 26 сентября. Люди отравились алкоголем, который продавал местный житель. В больницу попала в том числе и его супруга. На данный момент погибшими числятся 19 человек. Возбуждено уголовное дело.

Задержанная Ольга С. утверждает, что найденный в ее частном доме в Сланцах самогонный аппарат якобы достался ей от матери. При этом он не использовался с 90-х годов. По ее словам, в многочисленных канистрах женщина носила воду.

Также был задержан и супруг Ольги, однако позднее его отпустили. В настоящее время следователи выясняют, принимал ли участие мужчина в незаконной продаже суррогатного алкоголя.

Соседи не знали, чем занимаются супруги. Женщина трудилась в детском саду, а мужчина — в строительной фирме.