«Самая высокая женщина МИДа» умерла в 100 лет в Москве

SHOT: «самая высокая женщина МИДа» Петухова умерла в 100 лет в Москве

В Москве в возрасте 100 лет скончалась экс-дипломат Галина Петухова, прозванная «самой высокой женщиной МИДа» за свой рост в 1,84 метра. Ветеран дипломатической службы умерла от остановки сердца в своей квартире на Арбате, сообщает SHOT .

Петухова трудилась в секретариате министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и в отделе стран Среднего Востока. Она также работала в советском посольстве в Ливии во время гражданской войны в этой стране.

В 2024 году, перед своим 100-м днем рождения, Галина Павловна удостоилась звания «Почетный работник МИД России».

Ранее ушла из жизни народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Ей было 85 лет. Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище Москвы.