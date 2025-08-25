Самая сильная с середины июня вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксирована мощнейшая с 20 июня 2025 года вспышка. Событие достигло уровня M4.6 и относилось к 4-й категории по действующей 5-балльной системе вспышек, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пик излучения был зафиксирован в 08:24 по московскому времени.

Вспышка произошла на фоне резкого увеличения активности Солнца, связанного с появлением нескольких крупных активных центров на видимой стороне солнечного диска. На прошлой неделе, когда центры находились на обратной стороне Солнца, они произвели мощные выбросы плазмы, которые направились в сторону Марса.

В настоящее время данные области находятся на значительном расстоянии от Земли, и, следовательно, взрыв не представляет угрозы для планеты. Однако вызывает беспокойство тот факт, что в этих активных центрах сохраняется энергия для формирования мощных взрывов, которые наблюдаются в последние месяцы.

По предварительным оценкам, солнечные центры начнут оказывать влияние на Землю уже завтра после полудня. Однако мощные выбросы плазмы, обладающие большими угловыми размерами, могут начать цеплять Землю уже сегодня.

Ранее яркий астероид пролетел в небе над Иркутской областью. По внешнему виду, скорости движения и цвету объект представлял собой астероид величиной примерно 10 см.