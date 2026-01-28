Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:06

С начала года 1,5 тыс жителей Подмосковья воспользовались услугами регоператора Сергиево-посадского кластрера

В Московской области продолжают работать офисы Многофункциональных центров, куда жители могут обратиться за услугами регоператора Сергиево-Посадского кластера. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Чаще всего жители посещали следующие МФЦ:

Дмитров — 384;

Пушкино — 322;

Сергиев-Посад — 305;

Дубна — 237.

Какие услуги доступны?

консультации по вывозу отходов (включая СНТ и частный сектор);

заключение договоров на обслуживание (для юридических лиц и ИП);

проверка графика вывоза ТКО и установки контейнеров;

получение справок и актов сверок (кроме МКД с расчетами через ЕИРЦ).

Узнать адреса всех МФЦ, которые предоставляют услуги регоператоров, можно на сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору: https://mstg.mosreg.ru/deyatelnost/obrashenie-s-tvyordymi-kommunalnymi-otkhodami/predostavlenie-uslug-regionalnykh-operatorov-podmoskovya-v-mfc.

В зону обслуживания Сергиево-Посадского регоператора входят следующие территории: Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом, Химки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.