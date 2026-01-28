С начала года 1,5 тыс жителей Подмосковья воспользовались услугами регоператора Сергиево-посадского кластрера
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Московской области продолжают работать офисы Многофункциональных центров, куда жители могут обратиться за услугами регоператора Сергиево-Посадского кластера. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Чаще всего жители посещали следующие МФЦ:
- Дмитров — 384;
- Пушкино — 322;
- Сергиев-Посад — 305;
- Дубна — 237.
Какие услуги доступны?
- консультации по вывозу отходов (включая СНТ и частный сектор);
- заключение договоров на обслуживание (для юридических лиц и ИП);
- проверка графика вывоза ТКО и установки контейнеров;
- получение справок и актов сверок (кроме МКД с расчетами через ЕИРЦ).
Узнать адреса всех МФЦ, которые предоставляют услуги регоператоров, можно на сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору: https://mstg.mosreg.ru/deyatelnost/obrashenie-s-tvyordymi-kommunalnymi-otkhodami/predostavlenie-uslug-regionalnykh-operatorov-podmoskovya-v-mfc.
В зону обслуживания Сергиево-Посадского регоператора входят следующие территории: Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом, Химки.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.