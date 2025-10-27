С базы в Гуантанамо из-за урагана «Мелисса» эвакуировали 1 тыс. человек

Около 1 тыс. сотрудников Военного министерства США, родственников военных, а также подрядчиков эвакуировали с военно-морской базы США в Гуантанамо на Кубе в прошедшие выходные из-за урагана «Мелисса», сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

Отмечается, что покинувших Гуантанамо временно разместили на базе ВМС в Пенсаколе (штат Флорида). Планируется, что там они будут находиться в ближайшие две недели.

«Мелиссе» присвоена максимальная, пятая категория опасности. В целях предосторожности все образовательные учреждения и аэропорты Ямайки прекратили свою работу.

Ранее кадры «Мелиссы» с МКС появились в Сети. На них видно, как к Ямайке приближается огромный вихрь с молниями внутри.

