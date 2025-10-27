Опубликованы кадры урагана «Мелисса» с МКС

сегодня в 21:54

Страшный ураган «Мелисса» попал на видео с МКС

Мощнейший ураган «Мелисса» приближается к Ямайке. Со станции МКС удалось заснять огромную воронку, которая движется к острову, кадры опубликовал SHOT .

Предварительно известно, что до удара стихии остаются сутки, после этого «Мелисса» достигнет Ямайки.

На опубликованных кадрах видно, что внутри ураганной воронки сверкает молния. Также разряды видны в соседнем грозовом облаке.

Стихия достигла максимальной, пятой категории опасности. Порывы ветра разгоняются до 230 километров в час.

