Из-за приближающегося урагана «Мелисса» на Ямайке начинается шторм

сегодня в 22:42

На Ямайку надвигается беспрецедентный по мощности ураган «Мелисса», который, по оценкам регионального Национального центра ураганов, может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений в этом регионе. В регионе уже закрыли школы, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что шторм уже начинается. На побережье порывистый ветер, который создает сильные волны.

Предварительно известно, что удар стихии ожидается уже 28 октября. Основной очаг шторма находится приблизительно в 233 километрах к юго-западу от Кингстона. Официальные представители центра по наблюдению за ураганами настоятельно рекомендуют жителям Ямайки немедленно эвакуироваться из своих жилищ.

«Сильный ветер и проливные дожди приведут к катастрофическим и опасным для жизни внезапным наводнениям и многочисленным оползням», — сообщает организация.

Стране грозит тройная опасность: ливневые дожди, затопления и ураганный ветер. В настоящий момент от «Мелиссы» уже серьезно пострадала Республика Гаити, где стихия вызвала разрушительные паводки и смещение грунта.

«Мелиссе» присвоена максимальная, пятая категория опасности. В целях предосторожности все образовательные учреждения и аэропорты Ямайки прекратили свою работу.

Ранее кадры «Мелиссы» с МКС появились в Сети. На них видно, как к Ямайке приближается огромный вихрь с молниями внутри.

