Из-за приближающегося урагана «Мелисса» на Ямайке начинается шторм
На Ямайку надвигается беспрецедентный по мощности ураган «Мелисса», который, по оценкам регионального Национального центра ураганов, может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений в этом регионе. В регионе уже закрыли школы, сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, что шторм уже начинается. На побережье порывистый ветер, который создает сильные волны.
Предварительно известно, что удар стихии ожидается уже 28 октября. Основной очаг шторма находится приблизительно в 233 километрах к юго-западу от Кингстона. Официальные представители центра по наблюдению за ураганами настоятельно рекомендуют жителям Ямайки немедленно эвакуироваться из своих жилищ.
«Сильный ветер и проливные дожди приведут к катастрофическим и опасным для жизни внезапным наводнениям и многочисленным оползням», — сообщает организация.
Стране грозит тройная опасность: ливневые дожди, затопления и ураганный ветер. В настоящий момент от «Мелиссы» уже серьезно пострадала Республика Гаити, где стихия вызвала разрушительные паводки и смещение грунта.
«Мелиссе» присвоена максимальная, пятая категория опасности. В целях предосторожности все образовательные учреждения и аэропорты Ямайки прекратили свою работу.
Ранее кадры «Мелиссы» с МКС появились в Сети. На них видно, как к Ямайке приближается огромный вихрь с молниями внутри.
