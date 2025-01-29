С аграриями Подмосковья обсудят проблемы и перспективы развития агротуризма в РФ

7 февраля в малом зале Торгово-промышленной палаты РФ пройдет круглый стол на тему «Агротуризм в России. Проблемы и перспективы развития сельских территорий». Мероприятие нацелено на обсуждение актуальных вопросов, связанных с развитием агротуризма и его вкладом в устойчивое развитие сельских районов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Круглый стол пройдет при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса. Ожидается, что на мероприятии будут обсуждать бизнес-модели успешного опыта, существующие меры поддержки аграрного бизнеса и трудности, с которыми сталкивается агротуризм в России.

На мероприятие приглашаются представители подмосковных агрокомпаний. Участники смогут обменяться идеями и предложениями, а также обсудить перспективы сотрудничества в сфере агротуризма. Место проведения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1, Малый зал. Для дополнительной информации можно обратиться к контактному лицу — Варданяну Сурену Оганесовичу, исполнительному директору, по телефону: 8(905)525-68-40 или по электронной почте: info@expokhleb.com.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.