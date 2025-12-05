Рыдают и хотят переехать из России: как дети реагируют на блокировку Roblox

Многие дети критично восприняли блокировку популярной игровой платформы Roblox в России. Доходит до того, что несовершеннолетние устраивают истерику и заявляют о желании уехать из страны, сообщает NGS24.RU .

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox. По данным регулятора, на серверах платформы выявили распространение противозаконных материалов.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский уточнил, что в игровых чатах сидели педофилы и террористы. На призывы Роскомнадзора блокировать запрещенные материалы и бороться с другими угрозами платформа не реагировала.

После того, как Roblox перестал работать в России, несовершеннолетние массово начали писать просьбы вернуть игру. NGS24.RU спросил россиян, как их дети отнеслись к блокировке платформы.

«Наш рыдал и хочет переехать в другую страну», «С грустинкой», «Наш уверен, что это временно», — пишут пользователи.

Среди депутатов также есть те, кто не понимает, зачем прибегать к такой крайней мере. Например, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков назвал блокировку Roblox перебором. Его сын играл в эту игру, и мужчина не увидел в ней ничего противозаконного. Даванков отметил, что сам в детстве играл в игры вместе с ровесниками, например, в Counter Strike. Он добавил, что «никто из нас не стал террористом».

