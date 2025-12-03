Виноваты педофилы: депутат Боярский назвал причину блокировки Roblox

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский в Telegram-канале рассказал, с чем связана блокировка в России популярной игровой платформы Roblox. По его словам, это решение направлено на защиту детей от педофилов.

«Сама по себе игра, конечно, никакой угрозы не представляла. Она нравилась детям, и вслед за детской аудиторий, к сожалению, в игру потянулись педофилы, которые действовали во внутренних чатах», — сказал депутат.

По словам парламентария, извращенцы могли анонимно, беспрепятственно и безнаказанно знакомиться с детьми, втираться к ним в доверие, обещать подарки со всеми опасными вытекающими последствиями. Кроме того, в игровых чатах участились случаи мошенничества, а еще туда вступали экстремисты и террористы, которые занимались пропагандой своей идеологии.

Роскомнадзор неоднократно призывал платформу бороться с существующими проблемами, но та не реагировала. В итоге ведомство приняло решение заблокировать Roblox.

