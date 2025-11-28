сегодня в 10:16

Рыбу-монстра массой почти 10 кг поймал житель Нижнекамска в Татарстане

Рыбак в Нижнекамске в Республике Татарстан поймал рыбу-монстра массой 9,6 килограмма. Ее удалось выловить в местном водоеме, сообщает KazanFirst .

Название места, где была поймана рыба-монстр, не разглашается.

На опубликованном фото житель Нижнекамска держит в руке добычу — огромную рыбу. Мужчина взвесил ее, прибор показал 9 килограмм 620 грамм.

