Рыбный союз назвал вонголе летним деликатесом для россиян

Вонголе входят в кухни Средиземноморья и Азии. В Италии моллюски стали основой пасты «Вонголе», а в Китае их подают в ароматном бульоне с имбирем. Мясо у них нежное, сладковатое и хорошо впитывает соусы.

В продаже встречаются замороженные вонголе в створках в собственном соку. Такой «бульон» может быть кремового или синеватого оттенка, а на этикетке указывают «сок клем». Мясо без раковины обычно покрывают тонким слоем глазури, в составе при этом будет указана вода.

Рыбный союз советует смотреть на размерный ряд на упаковке. Маркировка 21/30 означает, что в 0,5 кг будет от 21 до 30 клем. Цена вонголе в раковине начинается от 290 рублей за кг, мясо без раковины стоит от 620 рублей.

Моллюсков рекомендуют размораживать в холодильнике, промывать под проточной водой и добавлять в блюдо в конце готовки. Вонголе подходят для пасты, супов, салатов, блюд с белым вином, оливковым маслом, зеленью, лимоном и острыми соусами.

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