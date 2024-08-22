Руцкой призвал к плотной блокаде ВСУ в Курской области
Герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой заявил, что решением ситуации с ВСУ в Курской и Белгородской областях может стать плотная блокада зашедших на российскую территорию войск противника, сообщает «Лента ру» со ссылкой на Daily Storm.
По его словам, спасти нынешнее положение можно, если обрезать ВСУ логистику наземных и воздушных поставок горюче-смазочных материалов, боеприпасов, в том числе ракет, а также боевой техники и артиллерии.
Он отметил, что необходимо провести массированные удары авиацией и артиллерией с использованием эффективных средств поражения. Руцкой добавил, что у ВСУ слабая система противовоздушной обороны, поэтому нужно использовать штурмовую авиацию.
«Су-25 — самый оптимальный вариант», — отметил он.
Руцкой возглавлял Курскую область с 1996 года по 2000 год.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.
В Курской области зенитный ракетный комплекс «Бук-МЗ», принадлежащий Вооруженным силам России, сбил украинский самолет Су-27, когда тот пытался сбросить управляемые авиабомбы на мост через реку Сейм.