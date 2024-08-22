Герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой заявил, что решением ситуации с ВСУ в Курской и Белгородской областях может стать плотная блокада зашедших на российскую территорию войск противника, сообщает « Лента ру » со ссылкой на Daily Storm.

По его словам, спасти нынешнее положение можно, если обрезать ВСУ логистику наземных и воздушных поставок горюче-смазочных материалов, боеприпасов, в том числе ракет, а также боевой техники и артиллерии.

Он отметил, что необходимо провести массированные удары авиацией и артиллерией с использованием эффективных средств поражения. Руцкой добавил, что у ВСУ слабая система противовоздушной обороны, поэтому нужно использовать штурмовую авиацию.

«Су-25 — самый оптимальный вариант», — отметил он.

Руцкой возглавлял Курскую область с 1996 года по 2000 год.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

В Курской области зенитный ракетный комплекс «Бук-МЗ», принадлежащий Вооруженным силам России, сбил украинский самолет Су-27, когда тот пытался сбросить управляемые авиабомбы на мост через реку Сейм.