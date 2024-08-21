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ЗРК «Бук-МЗ» сбил украинский Су-27 под Курском при попытке сброса бомб на мост

В Курской области зенитный ракетный комплекс «Бук-МЗ», принадлежащий Вооруженным силам России, сбил украинский самолет Су-27, когда тот пытался сбросить управляемые авиабомбы на мост через реку Сейм, сообщает Telegram-канал Mash .

Киевскому режиму не удалось реализовать план по уничтожению частично уцелевшего моста через реку Сейм в селе Карыж Курской области.

Российские военные отследили вражеский объект, спланировали точный удар и ликвидировали самолет противника. Бойцы ВС РФ методично продолжают уничтожать представителей киевского режима и их военную технику в Курской области.

Ранее сообщалось, что сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о плачевном положении киевского режима под Курском. По его словам, украинские бойцы испытывают отчаяние.