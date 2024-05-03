«Русские быстро забывают обиды»: выяснилось, кто уговорил Ивлееву на нашумевшее интервью

Барецкий утверждает, что он уговорил Ивлееву на интервью после «голой вечеринки»

Шансонье и шоумен Стас Барецкий настаивает, что это он уговорил блогера Настю Ивлееву пойти на первое интервью после ее «голой вечеринки». По словам Барецкого, оскандалившаяся звезда — его давняя подруга, сообщает NEWS.ru .

Шоумен утверждает, что он «уговорил Настю на интервью» и объяснял телеведущей, что аудитория в ней нуждается. По мнению Барецкого, Ивлеева внесла весомый вклад в развитие российского телевидения и постоянно приносила программам высокие рейтинги.

«Я ей говорю: Настя, хватит прятаться, в этом нет смысла, выходи, ты нужна людям. <…> Киркоров сидит, не прячется, и все у него хорошо», — отметил Стас Барецкий.

На этом фоне шансонье также добавил, что русские люди умеют прощать и «быстро забывают обиды».

В новом интервью Анастасия Ивлеева заявила, что тайно посетила Донбасс на свое 33-летие.