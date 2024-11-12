Руководители Telegram-канала BRIEF* оштрафованы на 30 тыс рублей

Столичный Таганский районный суд признал главного редактора Telegram-канала BRIEF* Екатерину Винокурову виновной в совершении административных правонарушений по части 5 статьи 19.34 «нарушение порядка деятельности иноагента». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

За правонарушение с Винокуровой** взыщут по 30 тыс. рублей штрафа в рамках каждого административного дела.

Виновным в том же самом признан и Владимир Дергачев*. С него тоже взыщут по 30 тыс. рублей штрафа по каждому административному делу.

BRIEF* внесли в реестр иноагентов 16 августа. В тот же день руководители проекта его покинули.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

**Внесена Минюстом в реестр иноагентов.