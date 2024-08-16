сегодня в 17:17

Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь» внесли в реестр иноагентов

Telegram-каналы BRIEF, «BRIEF Важное», «Незыгарь» и «Сирена» включены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.

По информации, опубликованной на сайте министерства, указанные Telegram-каналы распространяли недостоверную информацию о политике, проводимой публичными органами власти России. Также все они распространяли сообщения и материалы, публикуемые иноагентами.

Так, каналы BRIEF и «Сирена» выкладывали в Сеть неправдивую информацию с целью создать негативное впечатление о российской армии.

В список иноагентов также внесли бизнесмена и основателя сети обувных магазинов ZENDEN Андрея Павлова и журналиста Рената Давлетгильдеева.