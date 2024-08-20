Дергачев*, Винокурова* и Шкинин* покинули TG-канал BRIEF*

Администрация Telegram-канала BRIEF* сообщила, что прекратила сотрудничество с главным редактором Владимиром Дергачевым**, заместителем главного редактора Екатериной Винокуровой*** и шеф-редактором спецпроектов Глебом Шкитиным****.

Работа вышеперечисленных лиц в BRIEF* завершена 16 августа 2024 года. По словам администрации Telegram-канала, никто из уволенных сотрудников не имел возможности администрировать эту площадку, а также «BRIEF Важное»*****.

«Мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях. <…> Владимир (Дергачев** - ред.) и Екатерина (Винокурова*** - ред.) выступали за создание юрлица BRIEF*, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить», — говорится в сообщении администрации Telegram-канала.

Читателям Telegram-канала также сообщили о самороспуске объединенной редакции и о прекращении съемок подкастов. Вся эта деятельность полностью останавливается.

Ранее сообщалось, что BRIEF* и еще три Telegram-канала включены Минюстом в реестр иноагентов. Также в этот список попали два физических лица.

* ** *** **** ***** — Включены в реестр иностранных агентов Минюстом России.