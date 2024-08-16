В реестр иностранных агентов 16 августа внесли двоих физлиц
Минюст: в реестр иноагентов включены Давлетгильдеев* и Павлов*
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Минюст РФ пополнил реестр иноагентов двумя физлицами, сообщается на официальном сайте министерства.
В список внесли Р. М. Давлетгильдеева* и А. В. Павлова*. Первый попал в реестр, поскольку публиковал неправдивые данные о решениях и политике, которую ведут органы власти РФ.
Павлов* попал в реестр Минюста, поскольку публично распространял материалы иноагентов. Также он публиковал недостоверные данные о решениях и проводимой политике органов власти РФ.
Помимо Павлова и Давлетгильдеева в реестр иноагентов попали два Telegram-канала. Ими стали «Незыгарь»* и BRIEF*.
*внесены Минюстом в список иностранных агентов.