Руководитель управления потребрынка Мытищ проверила палатки сезонной торговли

В Мытищах на улице Силикатной расположилась палатка по торговле дарами богатого южного лета: на прилавке ягоды, фрукты, овощи, аппетитно манящие покупателей. Аналогичные торговые точки есть еще по нескольким адресам. Всего в округе на муниципальных территориях расположены 10 торговых павильонов, получивших право торговли сезонной продукцией. Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова проверила каждый адрес. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В большинстве владельцы палаток соблюдают правила благоустройства, торговли и требования к внешнему облику своих объектов — у продавцов есть все необходимые документы, установлены кассовые аппараты, продукция качественная и свежая. Есть небольшие нарекания к оформлению ценников, но больше всего претензий вызвали сами торговые павильоны. С одной стороны, они типовые, с другой — нередко продавцы самостоятельно доводят их «до ума» с помощью настилов, подпорок и других непонятных элементов. А это уже нарушение условий договора аренды. Предпринимателям дан срок в три дня на приведение объектов торговли в надлежащий вид. Потом пройдет повторная проверка, по результатам которой будут вынесены соответствующие ситуации решения.

Официальная торговля сезонной продукцией в Мытищах, на постоянной основе контролируемая сотрудниками управления потребительского рынка и услуг, разрешена по следующим адресам:

ул. Веры Волошиной, дом № 40,

ул. Летная, дом № 40А,

Новомытищинский пр-т, дом № 82,

ул. Силикатная, дом № 39,

ул. Веры Волошиной, дом № 20,

⁠ул. Селезнева, дом № 33,

ул. Юбилейная, дом № 24,

ул. Юбилейная, дом № 26,

Новомытищинский, дом № 70,

Осташковское шоссе, дом № 22, корп. 5.

В случае выявления нарушений в торговых точках можно обратиться в управление потребительского рынка и услуг администрации г. о. Мытищи по адресу:

г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30/1 или по телефону: 8 (495) 581-13-48,

на электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.

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