РУДН и Тучковская школа Рузского округа заключили стратегическое партнерство

Важное событие в сфере образования Рузского муниципального округа произошло 21 января — Российский университет дружбы народов (РУДН) и Тучковская средняя общеобразовательная школа имени П. Ф. Дужева подписали соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый формат взаимодействия открывает перед учащимися уникальные возможности для подготовки к поступлению в один из ведущих вузов страны. Проект «Школа-ВУЗ» станет платформой для тесного сотрудничества между школой и университетом.

Образовательная программа предусматривает комплексный подход к подготовке старшеклассников. В рамках сотрудничества учащиеся получат возможность изучать предметы по стандартам РУДН, что позволит им лучше подготовиться к поступлению в вуз.

Особое внимание в программе уделяется профессиональной ориентации школьников. Регулярные встречи с преподавателями университета, общение со студентами и участие в научных проектах помогут учащимся сделать осознанный выбор будущей профессии.

Индивидуальный подход станет одним из ключевых принципов новой образовательной модели. Каждый школьник сможет разработать собственную образовательную траекторию с учетом требований современного рынка труда и специфики выбранного направления подготовки.

Данное сотрудничество является важным шагом в развитии системы образования региона. Партнерство школы и университета создаст дополнительные возможности для раскрытия потенциала талантливой молодежи и подготовки квалифицированных специалистов.

«Подобные инициативы способствуют укреплению связи между школьным и вузовским образованием, что положительно скажется на качестве подготовки будущих абитуриентов. Поздравляю школу и университет с началом продуктивной работы!» — прокомментировал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.