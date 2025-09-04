RT выявил противоречия в заявлениях Баданина*

Журналист Баданин* утверждает, что не отчитывается перед спонсорами

RT обнаружил несоответствия в интервью основателя издания «Проект»** Романа Баданина* Юрию Дудю*, опубликованном 3 сентября. Баданин заявил, что не предоставляет спонсорам отчеты о KPI, однако в распоряжении RT оказались документы, свидетельствующие об обратном, сообщает RT .

RT сообщил о расхождениях в интервью Романа Баданина*, основателя издания «Проект»**, блогеру Юрию Дудю*, опубликованном 3 сентября. В разговоре Баданин* утверждал, что не предоставляет спонсорам отчеты о KPI — статистику просмотров и репостов материалов. Однако RT представил документы, которые, по их данным, подтверждают обратное.

В интервью Баданин* рассказал, что финансирование «Проекта»** частично поступает от политических организаций, но подчеркнул, что это не нарушает правил сотрудничества. На вопрос Дудя о наличии KPI и необходимости предоставлять отчеты спонсорам, Баданин* ответил отрицательно.

RT напомнил, что в 2021 году публиковал расследование с документами, подтверждающими получение Баданиным* средств от американских и европейских фондов NED*** и EED***. Эти организации, по данным RT, требовали детальные отчеты об эффективности публикаций, включая показатели просмотров, количество статей и общественную реакцию.

В интервью Дудю* Баданин* также подтвердил, что продолжает получать финансирование от крупных институциональных организаций, источником которых являются государства ЕС и США.

* Физлица, признанные иноагентами.

** Организация Project Media, INC признана нежелательной в РФ. СМИ, признанное иноагентом.

*** Организации, признанные нежелательными в РФ.