«RT на русском» стал самым цитируемым СМИ за май 2025 года
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Сайт «RT на русском» стал первым по цитируемости за май 2025 года, сообщает RT.
Топ цитируемости СМИ среди интернет-ресурсов был представлен на основе данных «Медиалогии». На втором месте обосновалась Газета.ru, а на третьем — РБК.
До этого стало известно о том, что награда от председателя XXVIII Международного занзибарского кинофестиваля досталась RT за фильм о Кении, который рассказывает о детских приютах.
Ранее ведущий RT Рик Санчес обсудил Москву в беседе с постпредом России при ООН Василием Небензей.