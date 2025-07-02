сегодня в 11:32

«RT на русском» стал самым цитируемым СМИ за май 2025 года

Сайт «RT на русском» стал первым по цитируемости за май 2025 года, сообщает RT .

Топ цитируемости СМИ среди интернет-ресурсов был представлен на основе данных «Медиалогии». На втором месте обосновалась Газета.ru, а на третьем — РБК.

До этого стало известно о том, что награда от председателя XXVIII Международного занзибарского кинофестиваля досталась RT за фильм о Кении, который рассказывает о детских приютах.

Ранее ведущий RT Рик Санчес обсудил Москву в беседе с постпредом России при ООН Василием Небензей.