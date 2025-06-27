Ведущий RT Рик Санчес пообщался с постпредом РФ при ООН Василием Небензей

Отрывок разговора был опубликован в Telegram-канале RT.

«Знаете, чего я не вижу в Москве? Не вижу людей, которые весят по 220 кг, не вижу проблемы с наркотиками, не вижу преступности. Не вижу спящих на улице или бездомных», — отметил Санчес.

Ранее политики Италии выразили негодование из-за рекламного слогана RT «Они запрещают правду — мы ее показываем!», используемого в рамках продвижения документальных фильмов. В соответствии с этим девизом, размещенным на баннерах, они потребовали запретить подобную рекламу.