Итальянские политики требуют запретить рекламу RT из-за слогана о правде

сегодня в 14:49

Политики Италии выразили негодование из-за рекламного слогана RT «Они запрещают правду — мы ее показываем!», используемого в рамках продвижения документальных фильмов. В соответствии с этим девизом, размещенным на баннерах, они потребовали запретить подобную рекламу, сообщает RT .

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно пригрозила судебными мерами и призвала градоначальников Рима, Милана и Болоньи срочно отреагировать на, по её словам, «вторжение российской пропаганды».

Евродепутат Фабио Массимо отметил, что RT «позволяет себе роскошь проводить прямую рекламную кампанию» на территории Италии. В свою очередь, лидер итальянских радикалов Матео Холлисси заявил, что RT «все продумал» в рамках своей, как он выразился, «красивой рекламной кампании».

Холлисси также подчеркнул, что рекламные плакаты в Риме, Милане и Болонье продвигают документальные фильмы RT, «нарушая европейские стандарты».