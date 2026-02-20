Розыск и заочный арест: СК завершил расследование дела против журналиста Кузнеца

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Кузнеца, корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией в РФ, сообщает пресс-служба СК России.

Мужчину обвиняют в том, что он продолжал работать на организацию, которую российские власти запретили как нежелательную. При этом в Сети появилось шесть аудиозаписей, к которым журналист имеет прямое отношение. В публикациях распространялись данные об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в России.

На данный момент расследование дела, возбужденного по части 1 статьи 284 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ) завершено. Следствие нашло доказательства, подтверждающие вину журналиста.

Фигурант объявлен в розыск. В качестве меры пресечения принято решение о его заочном аресте.

Материалы дела переданы в суд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.