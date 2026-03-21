«Ростелеком» опроверг информацию о «белых списках» для домашнего интернета
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Компания «Ростелеком» опровергла появившуюся в Сети информацию о введении «белых списков» для пользователей домашнего интернета, сообщает РИА Новости.
Ранее Mash написал, что столичные провайдеры домашнего интернета срочно внедряют систему «белых списков», аналогичную той, что уже работает на мобильной сети. Из-за этого якобы «режется» скорость сети, потому что идет фильтрование трафика.
В марте СМИ написали, что в «белый список» Минцифры РФ в условиях ограничений Сети попали 120 сервисов. Это касается соцсетей, маркетплейсов, госресурсов, банковских сайтов, медиапорталов, стриминговых платформ, операторов связи, сервисов для бронирования путешествий и покупки авиабилетов.
«Белый список» — сервисы и сайты, работающие и при отключенном или ограниченном мобильном интернете.
