«Ростелеком» опроверг информацию о «белых списках» для домашнего интернета

Компания «Ростелеком» опровергла появившуюся в Сети информацию о введении «белых списков» для пользователей домашнего интернета, сообщает РИА Новости .

Ранее Mash написал, что столичные провайдеры домашнего интернета срочно внедряют систему «белых списков», аналогичную той, что уже работает на мобильной сети. Из-за этого якобы «режется» скорость сети, потому что идет фильтрование трафика.

В марте СМИ написали, что в «белый список» Минцифры РФ в условиях ограничений Сети попали 120 сервисов. Это касается соцсетей, маркетплейсов, госресурсов, банковских сайтов, медиапорталов, стриминговых платформ, операторов связи, сервисов для бронирования путешествий и покупки авиабилетов.

«Белый список» — сервисы и сайты, работающие и при отключенном или ограниченном мобильном интернете.

