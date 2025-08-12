сегодня в 18:29

«Ростелеком» не знает о предложении блокировать звонки в WhatsApp* и Telegram

ПАО «Ростелеком» ничего не слышало об инициативе блокировать звонки в зарубежных мессенджерах, в том числе в WhatsApp* и Telegram. Об этом заявил президент компании Михаил Осеевский, сообщает «Интерфакс» .

Журналисты во вторник задали ему соответствующий вопрос. Осеевский ответил, что в компании об этом предложении «ничего не знают».

Ранее некоторые СМИ заявили, что «большая четверка» российских операторов связи попросила заблокировать голосовые вызовы в иностранных мессенджерах. По данным изданий, инициатива должна была снизить количество случаев кибермошенничества через WhatsApp* и Telegram.

А днем 11 августа пользователи WhatsApp* и Telegram пожаловались на сбой работы мессенджеров. Им не приходили звонки.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.