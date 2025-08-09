Российские операторы связи просят заблокировать голосовые вызовы в мессенджерах

Российские операторы «большой четверки» в ходе стратегической сессии по развитию отрасли связи выступили с инициативой заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах, сообщила журналистка и блогер Ксения Собчак.

«На мероприятии операторы обозначили потребность в дополнительных доходах для поддержания существующей инфраструктуры», — написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня»

По ее словам, операторы прогнозируют снижение темпов развития сетей из-за санкций и резкого роста трафика мобильного интернета. Это может привести к снижению скорости доступа в интернет — прежде всего в мегаполисах. При этом повышение тарифов для пользователей антимонопольная служба не одобрила.

Также операторы выразили обеспокоенность возможным введением механизма компенсации ущерба за пропуск трафика от кибермошенников. На встречах в Минцифры в июне–июле обсуждалась блокировка голосовых вызовов в мессенджерах, как в ОАЭ.

Провайдеры считают, что ограничение голосовых вызовов в мессенджерах позволит вернуть трафик в обычные голосовые вызовы, улучшая экономику; снизит кибермошенничество через WhatsApp* и Telegram, а также предотвратить блокировку мессенджеров, устраняя претензии правоохранителей.

При этом Собчак добавила, что Минцифры РФ не поддержало предложения операторов, но в настоящее время обсуждения продолжаются.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.