Росстат впервые оценил бедность «во всех ее проявлениях»

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила новые данные о структуре бедности в России за период 2020–2022 годов. Впервые ведомство привело данные о наличии материальных лишений и низкой занятости, сообщает РБК .

Ежегодное исследование Росстата о малоимущем населении страны охватило 60 тыс. домохозяйств.

Согласно итогам 2022 года, «доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в бедности во всех ее проявлениях», снизилась до 4,4%. В 2020 году показатель составлял 6,3%. Низкий доход стал единственной причиной бедности у 67,7% малоимущих (в 2020 году — 63,9%).

Также материальные лишения в 2022 году испытывали 10,5% малоимущих (в 2020 году — 13%), низкая интенсивность занятости была отмечена у 17,4% (в 2020 году — 16,7%).

Ранее стало известно, что в России задумались о повторении опыта внедрения продуктовых карточек. Инициатива гарантирует малоимущим гражданам доступ к базовому набору товаров первой необходимости.