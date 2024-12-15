В России задумались о повторении опыта внедрения продуктовых карточек

После того как губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал введение продовольственных карт в регионе, инициатива привлекла внимание федеральных законодателей, которые задумались о распространении этой практики на всю страну. Сайт MK.Ru узнал у экспертов, насколько эта практика реальна для современной России.

Автором инициативы распространить опыт Калининградской области на всю страну стал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Специалисты приступили к анализу целесообразности и технической возможности внедрения подобной системы продовольственной помощи в различных субъектах РФ. Региональный пилотный проект может стать основой для общенациональной программы социального обеспечения с использованием специальных карт для приобретения продуктов питания.

Статистика Росстата демонстрирует значительный рост цен: к 9 декабря 2024 года инфляция достигла 8,76%. Особенно заметно подорожали продукты питания — стоимость сливочного масла увеличилась на четверть по сравнению с прошлым годом, а цены на картофель взлетели почти на 50%.

В свете этих тенденций Анатолий Аксаков выступил в поддержку новой программы, подчеркнув ее социальную значимость. По его мнению, главное преимущество инициативы заключается в том, что она гарантирует малоимущим гражданам доступ к базовому набору товаров первой необходимости независимо от экономической ситуации.

Зачем нужны продовольственные карты

Правозащитные организации обращают особое внимание на то, что реальный рост цен на продовольственные товары существенно превышает официальные показатели инфляции, что делает данную инициативу особенно актуальной.

Проблема неравномерного влияния продовольственной инфляции на разные социальные группы обсуждается российскими экспертами уже более 15 лет. Как отмечает глава КонфОП Дмитрий Янин, ежегодное удорожание продуктов питания более чем на 10% требует срочной разработки механизмов социальной защиты уязвимых категорий граждан. Особенно остро ценовой рост сказывается на малообеспеченных слоях населения, поскольку в их потребительской корзине расходы на продовольствие составляют значительно большую долю по сравнению с обеспеченными гражданами.

Какой уже есть опыт

В Соединенных Штатах существует масштабная социальная инициатива, позволяющая более 43 миллионам граждан получать продовольственную поддержку в размере примерно 125 долларов на человека. Как отмечает ведущий аналитик Neomarkets Олег Калманович, американский опыт демонстрирует особую эффективность в этой сфере.

Подобные механизмы поддержки малоимущих слоев населения через систему продуктовых карт внедряются не только в США, но и в других экономически развитых государствах. Примечательно, что некоторые российские регионы также экспериментировали с внедрением аналогичных мер социальной поддержки населения.

Практика продовольственной поддержки населения, берет начало еще в советское время, продолжает существовать в современной России. В 2023 году несколько регионов запустили программы помощи малоимущим гражданам. Как отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, на Ямале был инициирован пилотный проект с электронными сертификатами на продукты.

Аналогичные меры поддержки действовали и на Камчатке. Особенно активно система продовольственных карт применялась в населенных пунктах Амурской области — в городе Свободный, закрытом административном образовании Циолковский и Свободненском районе. Там жители с доходом ниже прожиточного минимума получали карточки номиналом 2000 рублей на одного человека или 4000 рублей на двоих.

Сколько нужно денег

Для разработки эффективной федеральной программы поддержки необходимо провести тщательную оценку масштабов проблемы бедности в России. Правозащитники провели расчеты, согласно которым ежегодные затраты в размере 720 миллиардов рублей из государственного бюджета могли бы существенно улучшить положение малоимущих граждан. Предлагается внедрить целевую продовольственную поддержку, ограничив использование средств исключительно покупкой продуктов питания. Янин утверждает, что выделение 3000 рублей ежемесячно (или 100 рублей в день) на каждого из 18 миллионов нуждающихся россиян — вполне реализуемая задача для государственной казны.

Такая инициатива, предложенная Аксаковым, хоть и предусматривает небольшие выплаты, но способна частично компенсировать негативное влияние инфляционных процессов последних лет на благосостояние малообеспеченных слоев населения.

Согласно оценкам главы «OFFЛАЙН» Никиты Сенникова, ежемесячные затраты на базовый набор продуктов питания для одного гражданина составляют около 5-6 тысяч рублей. В этот набор включены основные продукты: молочные изделия, хлебобулочные изделия, различные крупы, мясные и рыбные продукты, растительное масло, свежие овощи и фрукты, а также специальное питание для детей. При масштабировании программы на 15-20 миллионов получателей годовые бюджетные расходы могут достигать от 900 миллиардов до 1,2 триллиона рублей.

В настоящее время реализация проекта единых социальных карт возможна исключительно на уровне отдельных регионов с использованием средств местных бюджетов. Федеральное правительство не выдвигало таких инициатив, и в бюджетном плане на 2025 год, по словам Сафонова, соответствующие статьи расходов отсутствуют. Следовательно, ожидать появления единой системы социальных карт в масштабах всей страны не приходится.