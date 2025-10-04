Российскому рэперу Гарри Топору удалили опухоль в мозге
Известному российскому рэп-исполнителю Игорю Александрову, более известному как Гарри Топор, удалили опухоль в мозге.
Участник Versus Battle опубликовал в Instagram* фото с перебинтованной головой и рассказал, что врачи обнаружили опухоль 13 сентября во время подготовки к туру. Команда петербургских нейрохирургов провела сложнейшую операцию по ее удалению.
«Она (опухоль-ред.) уже перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трех недель умереть от водянки мозга», — отметил 36-летний музыкант.
После операции рэпер попал в реанимацию с частичной потерей зрения и слуха. Сейчас Александров проходит реабилитацию и готовится вернуться на сцену.
Ранее стало известно, что у баттл-рэпера Константина Лопатина, известного под псевдонимом ХХОС, умерла двухмесячная дочь.
