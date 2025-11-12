сегодня в 03:21

Российское посольство выразило соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой

Посольство России выразило соболезнования семьям военнослужащих ВС Турции и турецкому народу в связи с крушением самолета в Грузии.

«Выражаем соболезнования их семьям и дружественному турецкому народу», — сообщается в Telegram-канале.

Турецкий военно-транспортный самолет вылетел из аэропорта Гаянджи в Азербайджане 11 ноября примерно в 14:19 по местному времени. Через некоторое время после этого он потерпел крушение.

На опубликованных кадрах самолет падал вниз, крутясь вокруг своей оси. Также из воздушного судна шел белый дым.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.