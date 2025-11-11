Появились кадры крушения турецкого военно-транспортного самолета С-130 в Грузии

На записи самолет падает на землю. В процессе крушения воздушное судно раскручивалось вокруг своей оси. От самолета шел белый дым.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Гаянджи в Азербайджане в 14:19 по местному времени.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Beechcraft King Air, направлявшийся на Ямайку с гуманитарной помощью для пострадавших от урагана «Мелисса», разбился в Корал-Спрингсе в американской Флориде. Воздушное судно приземлилось на заднем дворе жилого дома, чуть не задев здание.

