Появились кадры крушения турецкого военно-транспортного самолета С-130 в Грузии
Фото - © Скриншот видео РИА Новости
РИА Новости опубликовало кадры крушения военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules Турции в Грузии. Анкара и Тбилиси проводят поисково-спасательную операцию.
На записи самолет падает на землю. В процессе крушения воздушное судно раскручивалось вокруг своей оси. От самолета шел белый дым.
Воздушное судно вылетело из аэропорта Гаянджи в Азербайджане в 14:19 по местному времени.
