Гуманитарный рейс потерпел крушение в США

сегодня в 22:47

Самолет с гумпомощью для Ямайки разбился во Флориде

Легкомоторный самолет Beechcraft King Air, следовавший на Ямайку с гуманитарной помощью для пострадавших от урагана «Мелисса», потерпел крушение в городе Корал-Спрингс (Флорида), сообщает Telegram-канал Shot .

Воздушное судно рухнуло на заднем дворе жилого дома, едва не задев строение, протаранило забор и упало в озеро. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

Водолазы в настоящее время ведут поиски пилота и пассажиров в водоеме. Обломки самолета разбросаны по значительной территории.

Гуманитарный груз предназначался Ямайке, серьезно пострадавшей от разрушительного урагана «Мелисса».