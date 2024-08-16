Российским губернаторам предложили подумать о патентах мигрантам

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В России могут запретить мигрантам работать по патенту

В России могут ввести запрет на работу мигрантов по патенту, пишет газета " Известия ".

Издание изучило протокол правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.

Главам субъектов предписано изучить план полного или частичного запрета выдачи патентам иностранцам.

В свою очередь, силовым структурам будет необходимо представить меры по выявлению нелегальных мигрантов. Уточняется, что для этого будут использованы системы видеонаблюдения.

Ранее в Госдуме предлагали ввести биометрический контроль за мигрантами на границе.