Российским губернаторам предложили подумать о патентах мигрантам
В России могут запретить мигрантам работать по патенту
В России могут ввести запрет на работу мигрантов по патенту, пишет газета "Известия".
Издание изучило протокол правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.
Главам субъектов предписано изучить план полного или частичного запрета выдачи патентам иностранцам.
В свою очередь, силовым структурам будет необходимо представить меры по выявлению нелегальных мигрантов. Уточняется, что для этого будут использованы системы видеонаблюдения.
Ранее в Госдуме предлагали ввести биометрический контроль за мигрантами на границе.