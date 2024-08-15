Мигрантов в Россию могут пускать по данным биометрии

сегодня в 06:31

Биометрический контроль за мигрантами хотят ввести на российской границе

Биометрический контроль за мигрантами хотят ввести на российской границе, пишет газета « Известия ».

Законопроект 14 августа внесли в Государственную думу, указано в публикации.

«Законопроект устанавливает требование обязательной дактилоскопии и фотографирования при пересечении государственной границы РФ», — сказано в сообщении издания в Telegram-канале.

По действующим правилам трудовые мигранты должны проходить биометрию в течение 30 дней со дня въезда в РФ или при разрешении на работу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства при отказе встать на воинский учет.