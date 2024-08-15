Мигрантов в Россию могут пускать по данным биометрии
Биометрический контроль за мигрантами хотят ввести на российской границе
Биометрический контроль за мигрантами хотят ввести на российской границе, пишет газета «Известия».
Законопроект 14 августа внесли в Государственную думу, указано в публикации.
«Законопроект устанавливает требование обязательной дактилоскопии и фотографирования при пересечении государственной границы РФ», — сказано в сообщении издания в Telegram-канале.
По действующим правилам трудовые мигранты должны проходить биометрию в течение 30 дней со дня въезда в РФ или при разрешении на работу.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства при отказе встать на воинский учет.