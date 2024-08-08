Путин подписал закон о лишении гражданства РФ за отказ встать на воинский учет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства при отказе встать на воинский учет, сообщает РИА Новости.
Закон синхронизирует между собой процессы постановки на учет и получения гражданства.
Для этого органы МВД должны будут предоставлять сведения о новых гражданах в электронной форме.
В конце июля Государственная дума приняла закон, обязывающий иностранцев, получивших российское гражданство, сразу вставать на воинский учет.
Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении мигрантов приобретенного гражданства за нарушение присяги. С такой инициативой выступили депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».