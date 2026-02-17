Российским депутатам запрещено применять ИИ при работе с секретными документами

Парламентариям в ЕС заблокировали функции искусственного интеллекта на рабочих планшетах из соображений безопасности. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в разговоре с Газетой.ru рассказал, что депутатам в РФ применять ИИ разрешено, но исключительно на своих устройствах.

Запрет на применение искусственного интеллекта на планшетах парламента введен, поскольку работа ведется с чувствительной служебной информацией. Также ограничения вводятся и в случае, если человек работает с секретными данными, рассказал Ткачев.

При этом применять ИИ для работы с открытыми и публичными источниками депутатам не запрещено. Все должны фильтровать данные, с которыми взаимодействуют, добавил парламентарий.

Искусственный интеллект функционирует на информации, которая в него была вложена. Поэтому важно соблюдать правила цифровой гигиены, считает Ткачев.

В Европарламенте также призвали депутатов и чиновников перестать применять нейросети на личных устройствах. Причина в том, что информация отправляется компаниям-создателям.

