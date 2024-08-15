Российский «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS, обстреливавшую Курскую область

На опубликованных военным ведомством кадрах, снятых с помощью БПЛА, видно, как РСЗО HIMARS выпускает ракеты из Сумской области в сторону Курска. После этого американская установка уезжает в район ожидания и перезарядки.

Однако российские военные выследили место нахождения техники и нанесли по ней удар. Пусковая установка, шесть реактивных снарядов и два автомобиля противника были уничтожены. На кадрах можно видеть детонацию боекомплекта ракетной системы залпового огня.

Ранее экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 «Аллигатор» уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами, а также управляемыми ракетами «Вихрь».