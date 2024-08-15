Российский «Аллигатор» ракетами разнес позиции ВСУ в Курской области

сегодня в 16:30

Вертолет Ка-52 нанес удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 «Аллигатор» уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами, а также управляемыми ракетами «Вихрь». Затем экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Разведка доложила, что цели были поражены. Уничтожены бойцы ВСУ, а также бронированная и автомобильная техника противника.

Ранее Вооруженные силы России освободили поселок Крупец Курской области от украинских подразделений. В Минобороны доложили об уничтожении противника.