Замкомандира штурмбатальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал, что бойцы ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче, вывезли из города основные средства поражения. Об этом сообщает ТАСС .

«Они заранее знали. Просто оттягивали время», — отметил военный.

По его словам, из Угледара украинцы также забрали особенно ценные радиолокационные установки. К моменту сдачи города вооружение, по данным разведки, убрали.

Официально об освобождении Угледара от ВСУ МинобороныРФ объявило 3 октября.

Ранее в министерстве также рассказали, как удалось освободить город. Бойцы из группировки «Восток» совершили обходной маневр, а после этого ударили по противнику с флангов, взяв Угледар в клещи.