Российские звезды поделились рецептами освежающих летних напитков и десертов

Представители российского шоу-бизнеса рассказали о своих любимых летних напитках и блюдах, которые помогают им утолить жажду и восполнить запас витаминов в жаркие летние дни, пишет «Вечерняя Москва».

Так, актриса Агата Муцениеце поделилась рецептом пряного и ароматного компота из базилика, который она считает прекрасным средством для утоления жажды. Для приготовления 3 л напитка понадобятся большой пучок листьев базилика, стакан сахара, долька лимона и чайная ложка лимонной кислоты.

В свою очередь певица Ханна рассказала о своем любимом летнем салате из руколы, клубники, грецких орехов и пармезана. По словам знаменитости, такое лакомство нужно заправить оливковым маслом и бальзамическим соусом.

Музыкант Алексей Горбашов поделился рецептом простого и вкусного бананового мороженого, которое делается из трех бананов, 60 мл молока и ванилина. Фрукты нужно нарезать кружочками и оставить в морозилке на несколько часов. После этого бананы необходимо взбить с молоком и ванилином до однородной массы, отметил артист.