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Российские войска прорвались в Угледар с запада и юга

Российские бойцы вошли в Угледар с запада и юга, сообщает « Политика Страны » со ссылкой на Deep State.

В западной части города российские военные вывесили флаг РФ.

Telegram-каналы пишут, что российская армия захватила западную часть города и взяла под контроль квартал многоэтажек.

Как сообщает Telegram-канал «Воин DV», в маневре принимали участие подразделения 5-й гвардейской танковой бригады и 430-го мотострелкового полка при поддержке других подразделений группировки.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Угледар приехало подкрепление украинской армии. По его словам, свежие силы противника состоят преимущественно из мобилизованных, которые складывают оружие и сдаются.