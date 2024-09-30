Российские войска прорвались в Угледар с запада и юга
Российские бойцы вошли в Угледар с запада и юга, сообщает «Политика Страны» со ссылкой на Deep State.
В западной части города российские военные вывесили флаг РФ.
Telegram-каналы пишут, что российская армия захватила западную часть города и взяла под контроль квартал многоэтажек.
Как сообщает Telegram-канал «Воин DV», в маневре принимали участие подразделения 5-й гвардейской танковой бригады и 430-го мотострелкового полка при поддержке других подразделений группировки.
Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Угледар приехало подкрепление украинской армии. По его словам, свежие силы противника состоят преимущественно из мобилизованных, которые складывают оружие и сдаются.