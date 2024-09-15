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Утром в воскресенье военные из 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты при поддержке «Дикой дивизии Донбасса», спецотряда «Арбат» и осетинского батальона «Сармат» освободили поселок Борки в Курской области от противника, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Бойцы ВСУ, которые были в населенном пункте, уничтожены, а выжившие сбежали.

Ранее ВС РФ отбили пять контратак ВСУ. Противник пытался напасть около населенных пунктов Марьевка, Русская Конапелька, Обуховка и Борки.

СКР открыл уголовное дело против украинского военного Дмитрия Красильникова. Под его командованием 6 августа 2024 года бойцы ВСУ вторглись на территорию РФ.